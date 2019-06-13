2019/06/13 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن القبض على متهمين اثنين ببعقوبة يقومان بحرق المحاصيل الزراعية وتهديد المزارعين باسم داعش.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على متهمين اثنين في منطقتي قره تبه والگاطون ببعقوبة يقومان بحرق المحاصيل الزراعية وتهديد المزارعين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين اثنين بحرق المحاصيل الزراعية في بعقوبة وكالة خطوة برس.

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