الاتحاد يعلن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارته

2019/06/13 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الاتحاد تلقيه القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بعد انتهاء فترة الترشيح التي حددتهـا الهيئة العامة للرياضة.وأكد بي...

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