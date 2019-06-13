إدانات واسعة النطاق.. استهداف مطار أبها يوحّد العالم ضد إرهاب إيران والحوثيين

2019/06/13 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مطار أبها أمس، مثار إدانات واسعة من جانب دول العالم، والمنظمات الإقليمية والدو...

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