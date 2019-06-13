خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان أسرة

2019/06/13 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى نجل مدير تعليم مكة وجدة الراحل عبدالله الثقفي برقيتي تعزية من ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو ...

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