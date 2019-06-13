الإعلام الأمني: القبض على متهمين اثنين في ديالى يقومان بحرق المحاصيل الزراعية وتهديد المزارعين

2019/06/13 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ،اليوم الخميس ، القبض على متهمين اثنين في منطقتي قره تبه والكاطون يقومان بحرق المحاصيل الزراعية .

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