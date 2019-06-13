الغضبان يوجه برفد منظومة الكهربائية في البصرة بمعدل يتراوح بين (70 – 100) ميكا واط

2019/06/13 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الخميس، برفد منظومة الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة بمعدل طاقة كهربائية منتجة تتراوح بين (70 – 100) ميكا واط من محطة توليد الطاقة الكهربائية في حقل الرميلة.

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