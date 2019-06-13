بحادث مروع.. وفاة 5 عمال مصريين وإصابة 3 آخرين

2019/06/13 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 5 عمال مصريين مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، في حادث مروري مروع في منطقة القناطر التابعة لمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان

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