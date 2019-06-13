صحة المثنى تنفي خبر ولادة طفل

2019/06/13 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

نفت دائرة صحة المثنى، اليوم الخميس، الخبر الذي تناقلته وسائل أعلام من ولادة طفل بذيل في المثنى.





وقال مسؤول اعلام دائرة صحة المثنى

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