عبد الحسن حسين يوسف - ألى أصدقائي المطالبين بالغاء تقاعد الرفحاويين

2019/06/13 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الحسن_حسين_يوسف ألى أصدقائي المطالبين بألغاء تقاعد محتجزي رفحاءعبد الحسن حسين يوسف(أعزائي اوأكد لكم اني ليس من محتجزي رفحاء ولم اغادر العراق ابد الا بعد نهاية حكم المجرم صدام حسين في زيارة سياحية فقط ) أصدقائي الاعزاء جميعا تحياتي .كان المقبور صدام حسين بين فترة واخرى يخلق للشعب العراقي أو لبعض فئاته مشكلة جانبية يتكلم بها العراقيين وينشغلون بها لمجرد ألهائهم عن أمورهم الاساسية في حياتهم وما نمر ......

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