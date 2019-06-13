فلاح أمين الرهيمي - صورة ... من تجارب الشعوب

2019/06/13 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي السياسة علم ولولا علميتها لما أصبحت مادة تدرس في الجامعات في جميع مراحلها من البكالوريوس إلى الماجستير إلى الدكتوراه ...ليس من السهولة طرق بابها والخوض بها.الزعيم الآسيوي الراحل (سوكارنو) كان رئيس جمهورية إندونيسيا في مراحل حكمه حارب الشيوعيين وحتى علق كل شيوعي على شجرة في إندونيسيا وبعد فترة من حكمة وتجاربه أدرك أن الشيوعيين هم الفئة المخلصة لسعادة شعبهم وكرامة وطنهم.قبل وفاته اتصل بهم وطلب من......

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