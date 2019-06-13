مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم يتفقد إدارتي المساجد والصيانة ببريدة

2019/06/13 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم، الشيخ وجب بن علي العتيبي، إدارتي المساجد والصيانة ببريدة، والتقى موظفيهما، وعقد...

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