2019/06/13 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت النيابة العامة في السودان، الخميس، للرئيس السابق عمر البشير اتهامات بالفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيابة العامة في السودان تتهم البشير بالفساد) نشر أولاً على موقع (الشارقة 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيابة العامة في السودان تتهم البشير بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشارقة 24).