2019/06/13 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة … مطالبات باخلاء مسؤولية المسعف من الناحية العشائرية والوقوف معه قانونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/13 | 20:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة … مطالبات باخلاء مسؤولية المسعف من الناحية العشائرية والوقوف معه قانونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة … مطالبات باخلاء مسؤولية المسعف من الناحية العشائرية والوقوف معه قانونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).