داعش الارهابي يصدر فيديو يهدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعشائر السنة بالقتل

2019/06/13 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر تنظيم “داعش” الإرهابي شريط فيديو دعائي جديد، يحذر فيه السُّنّة في العراق من أنهم سيقتلون في حال عملوا لصالح الحكومة في العراق.وعرض الفيديو عبر تطبيق “تلغرام” بتاريخ 11 حزيران ومدته 25.34 دقيقة، وهدف إلى إبراز وجود التنظيم المهزوم في المناطق التي دُحر وطُردَ منها.وورد في الفيديو تحذير لما أسماهم “المرتدين السّنة” منهم...

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