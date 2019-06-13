2019/06/13 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كتائب حزب الله، اليوم الخميس، وقوفها مع المستضعفين في أي مكان وزمان، وفيما جددت دعمها للجمهورية الإسلامية في مواجهتها أميركا ورئيسها “الأحمق”، أعلن تأييدها للعمليات “الشجاعة” لأنصار الله والقوات اليمنية ضد “آل سلول”.

وقال المتحدث العسكري باسم الكتائب جعفر الحسيني”: نقف مع المستضعفين في أي مكان وزمان وبأي كيفية نعيد الحق إلى أهله”.

وأضاف الحسيني قائلاً: “نجدد دعمنا الكامل للجمهورية الإسلامية في مواجهتها لقوى الإجرام وفي مقدمتهم أميركا ورئيسها الأحمق”.

وتابع الحسيني: “نشد على أيدي أنصار الله والقوات اليمنية بعملياتهم الشجاعة التي مرغت أنف آل سلول في التراب”، ماضياً إلى القول “نبارك ونعبر عن ارتياحنا لاستهداف عروش آل سلول الغدر والنفاق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله تصف ترامب بـ”الأحمق” وتؤكد وقوفها مع المستضعفين بأي مكان وزمان) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله تصف ترامب بـ”الأحمق” وتؤكد وقوفها مع المستضعفين بأي مكان وزمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).