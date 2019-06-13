2019/06/13 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت كاميرات المراقبة بمطار أبها الدولي، لحظة سقوط المقذوف الحوثي في المطار صباح أمس الأربعاء..[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



لحظة سقوط المقذوف الحوثي على مطار أبها الدولي صحيفة صدى الالكترونية.

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