2019/06/13 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين مبكرين على منطقتي مكة المكرمة وجازان.ونبهت من.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير من الرياح والأتربة على مكة وجازان صحيفة صدى الالكترونية.

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