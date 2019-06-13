2019/06/13 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية من محيط الهيأة العامة للضرائب وسط بغداد.وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة صدى، انه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط الهيئة العامة للضرائب/فرع الرصافة قرب ساحة زبيدة ضمن منطقة السباع”.وأضاف ان “الكوادر البلدية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من محيط هيأة الضرائب وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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