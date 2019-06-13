2019/06/13 | 20:42

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محلل سياسي اردني : ايران اكثر من يتضرر في حادثة بحر عُمان

قال المحلل السياسي الأردني عمر العياصرة لقناة الجزيرة، ان" اكثر

مَن يتضرر جراء حادث انفجارات بحر عمان هي ايران.

واضاف ان هناك بلدٌ ثالث يسعى لإشعال فتيل الحرب بين طهران وواشنطن.

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