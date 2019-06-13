2019/06/13 | 20:42

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اعتقال متهمين بحرق المحاصيل الزراعية في بعقوبة

اعلنت خلية الاعلام الامني اعتقال متهمين اثنين يقومان بحرق

المحاصيل الزراعية في منطقتي قرة تبة والگاطون في مدينة بعقوبة .

وقالت الخلية في بيان، ان قوة من الاستخبارات القت القبض على متهمين

اثنين في منطقتي قره تبه والگاطون ببعقوبة يقومان بحرق المحاصيل

الزراعية وتهديد المزارعين بإسم عصابات داعش الإرهابية لغرض دفع

فدية مالية (إتاوات)،تم عملية إلقاء القبض استناداً لتدوين أقوال مزارعين اثنين من قبل

مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى.

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