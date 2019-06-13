2019/06/13 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللامي يفوز بعضوية المجلس المركزي لاتحاد الصحفيين الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/13 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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