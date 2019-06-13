الأولمبية تصدر بياناً بشأن اجتماع عمومية السلة

2019/06/13 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف الامين المالي باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، سرمد عبدالاله، عن عدم التزام الاتحاد العراقي لكرة السلة بقرار المكتب التنفيذي بارسال نسخ من وصولات الصرف والاجراءات الادارية والمالية التي تم اتخاذها اثناءعملية الصرف لبطولة اندية غرب اسيا التي جرت في بغداد في اذار الماضي .وقال عبدالاله في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، […]

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