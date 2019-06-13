مقتل شاب بظروف غامضة شمال شرقي ديالى

2019/06/13 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة ديالى ،الخميس، بمقتل شاب بظروف غامضة شمال شرقي المحافظة.

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