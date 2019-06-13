الاستخبارات تلقي القبض على اثنين يقومان بحرق المحاصيل في ديالى

2019/06/13 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، إلقاء القبض على اثنين يقومان بحرق المحاصيل الزراعية في محافظة ديالى.

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