2019/06/13 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنتاغون قبل قليل من اليوم الخميس في تقرير له ترجمته صحيفة العراق إليك طريقة واحدة لهزيمة الدروع الواقية للعدو بقلم: مارك ماكريك منذ 37 دقيقة الجيش يريد هزيمة الدروع الحالية والمستقبلية في المدى الطويل.بالنسبة للمخترع الأمريكي هوارد د.كينت ، فإن زيادة الضغط التشغيلي للذخيرة والأسلحة هو الحل.يعد تحسين أداء الأسلحة الصغيرة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يزف بشرى اختراق الملابس الواقية للعدو مستشهداً بالعراق ترجمة خولة الموسوي) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يزف بشرى اختراق الملابس الواقية للعدو مستشهداً بالعراق ترجمة خولة الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).