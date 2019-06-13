التعليم تدعو (١٠٣٢٦) متقدماً على الوظائف التعليمية للمطابقة

2019/06/13 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية أسماء (١٠٣٢٦) متقدماً ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة.ونشرت الوزارة التفاصيل والأسماء عب...

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