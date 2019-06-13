أبوالغيط: حادث خليج عمان أكد وجود أطراف إقليمية تحاول إشعال المنطقة

2019/06/13 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن هناك أطرافًا إقليمية تحاول إشعال المنطقة، مُشيرًا إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي ن...

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