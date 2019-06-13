الفريق الأحمر: استهداف مطار أبها تأكيد على رفض الحوثي للخيار السلمي

2019/06/13 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، استهداف مطار أبها الدولي بمقذوفات صادرة من مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بالعمل الإجرامي...

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