للمرة الأولى منذ 2013.. الاتحاد السعودي لكمال الأجسام يعقد اجتماعه الأول

2019/06/13 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام اجتماعه الأول، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الاتحاد أسامة الرميان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الاتحاد بمج...

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