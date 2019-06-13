«بيتك»: 15% زيادة مبيعات العقار على أساس سنوي

2019/06/13 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية ارتفعت في أبريل الماضي الى 385 مليون دينار، بزيادة ملحوظة فاقت 33 في المئة عن شهر مارس، مدفوعة بزيادة كبيرة لقيمة التداولات في القطاع التجاري، في الوقت الذي سجل قطاعا السكني والاستثماري زيادة شهرية ملحوظة، يفوق مستواها في أبريل أغلب ما سجلته في العامين الماضيين.وأضاف …

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