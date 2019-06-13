«القبس» تنشر تقرير متابعة المؤشرات الدولية

2019/06/13 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف المطيري – كشف تقرير حكومي عن تفاوت تقدم الكويت في المؤشرات الدولية، حيث أظهر تقدمها في 28 سياسة فاعلة في 15 دليلاً لمؤشر عالمي، مقابل تأخرها في 19.ووفق رصد القبس للتقرير الحكومي الذي استعرض المؤشرات الدولية في الخطة السنوية لعام 2018 – 2019، فإن أبرز تقدم أحرزته مؤشرات استقلال القضاء، وسهولة تطور ممارسة …

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