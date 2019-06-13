أهالي إدلب يحفرون قبورهم استباقياً

2019/06/13 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ثلاثة جنود أتراك بنيران أطلقتها «عمداً» عناصر تابعة للنظام السوري على نقاط مراقبة تركية في شمال شرقي سوريا.وقالت وزارة الدفاع التركية إن العسكريين الثلاثة أصيبوا بجروح «طفيفة» عندما سقطت «35 قذيفة هاون» أطلقت من منطقة يسيطر عليها النظام على موقع فيه إحدى نقاط المراقبة التركية الـ12 المنتشرة في إدلب، واصفة القصف بـ«المتعمد» وأعلنت …

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