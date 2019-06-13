الديوانية وبغداد يكتفيان بالتعادل

2019/06/13 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقي الديوانية وأمانة بفداد بهدف لكلا الفريقين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الديوانية لحساب الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.الديوانية حقق استفاقة كبيرة على يد مدربه الشاب رزاق قرحان وخطا خطوات مهمة بعدته عن ذيل الترتيب والحال ينطبق على إمانة بغداد تحت قيادة عصام حمد، وبالتالي المباراة كانت […]

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