العامري يبحث مع بن علوي افاق التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين

2019/06/13 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ، العديد من الملفات المشتركة التي تهم البلدين ابرزها تعزيز العلاقات الثنائية.واشاد العامري خلال اللقاء بالدور الذي تلعبه سلطنة عمان في المنطقة ودعمها الحوار لحلحلة الازمات وإبعاد التوتر من خلال ايجاد مناخات للتهدئة والإستقرار، مبينا ان الصراع بين اي طرفين ينعكس […]

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