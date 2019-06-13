صورة .. لأول مرة في تونس امرأة تدير مباراة درجة أولى في كرة القدم

2019/06/13 | 20:50

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متابعة:سومر نيوز

عينت الجامعة التونسية لكرة القدم الحكمة الدولية درصاف القنواتي لإدارة مباراة الترجي الرياضي التونسي وا...

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