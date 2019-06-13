المرعيد يعلن البدء باعمار مطار الموصل خلال أيام ويؤكد دخوله الخدمة العام المقبل

2019/06/13 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ نينوى منصور المرعيد البدء باعمار مطار الموصل خلال ايام، وأكد انه من المقرر افتتاح المطار ودخوله الخدمة العام المقبل.

وقال المرعيد في مؤتمر صحفي حضرته (الحدث) ان "لقاءات عدة جرت مؤخرا في بغداد مع السفارة الفرنسية ووزارة التخطيط وسلطة الطيران المدني ووزارة المالية خلصت إلى الاتفاق على تخصيص القرض الفرنسي لإعادة إعمار مطار الموصل، من قبل شركة فرنسية متخصصة"، مبينا ان الشركة ستبدأ العمل في المطار في الأسبوع المقبل، وأن المطار سيدخل الخدمة خلال مدة أقصاها سنة واحدة.

وفيما يخص المستشفيات أعلن المرعيد استحصال موافقة وزارات المالية والتخطيط والصحة على البدء قريبا باعمار المستشفيات في مدينة الموصل.

وقال " تم الاتفاق على حسم مصادر التمويل والبدء باعمار المستشفيات في الموصل قريبا".

وفي ملف الجسور كشف محافظ نينوى عن البدء باعمار جسري الرابع والخامس في الموصل خلال الأسبوعين المقبلين، واعلن ان المشروعين سيتم تمويلهما من قبل البنك الدولي، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان وجهت بإكمال العمل باعمار جسري الثاني والثالث بأسرع وقت ممكن، وقررت منح الحكومة المحلية صلاحيات الوزير بغية الإسراع في إعادة إعمار الجسرين وافتتاحهما امام حركة المواطنين.

وبشأن التعيينات والدرجات الوظيفية كشف المرعيد عن اطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بالتربية والصحة خلال أيام.

من جهة اخرى اشار المرعيد إلى الاتفاق مع اللجنة الرئيسية للتعويضات في بغداد على آلية سريعة لحسم ملفات تعويض المتضررين في الأملاك من أبناء نينوى جراء احتلال داعش والعمليات العسكرية.

وقال المحافظ، ان " 18 الف معاملة تعويض تم رفعها إلى بغداد لم ينجز منها في المرحلة السابقة الا 150 معاملة فقط" ، مبينا انه بعد تسلم الإدارة الجديدة للجنة للتعويضات تم الاتفاق على الية عمل لتسيير معاملات المتضررين من نينوى، لافتا الى ان الاتفاق يقضي بتفرغ اللجنة بشكل كامل لإنجاز معاملات الموصل خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، فيما يخصص اليومين الباقيين لإنجاز معاملات جميع المحافظات بما فيهم نينوى، مبينا ان اليومين الماضيين فقط تم انجاز اكثر من ٥٠٠ معاملة من معاملات ننيوى.

وبشان إعمار الموصل القديمة أكد المرعيد عقد جلسات وورش تشاورية مع الجهات المتخصصة لمناقشة ملف إعمار المنطقة القديمة، وبين ان الاجتماعات اتفقت على تشكيل هيئة تابعة للحكومة المحلية تشرف على ملف الإعمار في الموصل القديمة، مرجحا ان يكون شكل الإعمار في المدينة القديمة جامع للتراث والتاريخ والحضارة من جهة، والحداثة والتطور من جهة اخرى وذلك من خلال ترك بعض المناطق الأثرية والاكتفاء بترميمها فقط واعمار باقي الأجزاء في المنطقة القديمة بشكل حديث يتناسب مع التطور والحداثة.

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