ترخيص تسويق وحدات لصندوق «بيتك كابيتال للتأجير 1»

2019/06/13 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رخّصت هيئة أسواق المال لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق 250 ألف وحدة من صندوق بيتك كابيتال للتأجير 1 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت، والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون من التالي: 1 – 245 ألف وحدة لا يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منها من سهم عادي واحد في شركة كيه إف إتش سي ليزينج إن …

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