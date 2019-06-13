2019/06/13 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) إن مجلس إدارتها وافق على استدعاء زيادة رأس المال، من خلال إصدار 452.748 مليون سهم تطرح للاكتتاب العام، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019.وحدد مجلس إدارة «كيبكو» فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال، بحيث تبدأ يوم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («كيبكو»: الاكتتاب بزيادة رأس المال من 27 يونيو إلى 17 يوليو) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («كيبكو»: الاكتتاب بزيادة رأس المال من 27 يونيو إلى 17 يوليو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).