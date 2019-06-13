«برقان»: موافقة على إصدار أوراق مالية بـ 500 مليون دولار

2019/06/13 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بنك برقان بحصوله على موافقة هيئة اسواق المال لإصدار أوراق مالية رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار، موضحاً أن العوائد المحققة من الإصدار ستستخدم في الأغراض العامة للبنك، مع العلم بأن الأمر يخضع للموافقة النهائية لبنك الكويت المركزي.

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