حرب الناقلات تهبط بالبورصات الخليجية وترفع أسعر النفط

2019/06/13 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط نحو دولارين بعد تعرض ناقلتي بترول لهجوم في خليج عمان.وهبطت السندات الدولارية لدول مجلس التعاون

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