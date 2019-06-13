احتمالات خفض أسعار الفائدة ترفع الذهب

2019/06/13 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب مع تزايد الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً بفضل توقعات بخفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار

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