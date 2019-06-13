الحويلة: للتوسع في المساحات الزراعية

2019/06/13 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم النائب محمد الحويلة، باقتراح نص على اتخاذ الإجراءات اللازمة والجادة، للتوسع في زيادة المساحات الزراعية في البلاد، لتحقيق الأغراض التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.ودعا الاقتراح ايضا، الى دعم المزارعين الكويتيين والعمل على توفير منافذ بيع آمنة وفق الاشتراطات الرقابية والصحية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، حفاظًا على …

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