مؤشر الأحمال يواصل التراجع

2019/06/13 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود الزاهي – لليوم الثاني على التوالي، واصل مؤشر الأحمال الكهربائية أمس بث روح الطمأنينة عبر تراجعه، إذ بلغ أقصى حمل له نحو 13400 ميغاواط بتراجع قارب الـ1000 ميغاواط، قياساً على أقصى حمل سجل منذ بداية الموسم وبلغ 14360 الثلاثاء الماضي الموافق 11 الجاري.وبالتوازي مع ذلك، تراجعت أيضاً أعداد الانقطاعات الجزئية التي تشهدها المناطق …

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