الملا: الحجرف لم يرد على 70% من الاستجواب

2019/06/13 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب بدر الملا أن وزير المالية نايف الحجرف «لم يجب عن 70% مما طرحناه في استجوابنا»، داعياً الوزير إلى «الالتزام بإصلاح الملفات وإعادة ترتيب أوراقه»، مضيفاً أن معالجة تلك الملفات «رهن قرار الوزير نفسه».وقال الملا، في مؤتمر صحافي أمس: «انتهى استجوابنا لوزير المالية والظروف التي أحيطت به وتغيّر المواقف بشكل غريب»، مبيناً أن …

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