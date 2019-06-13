لتخفيض خطر الوفاة المبكرة.. غذاء يجب الابتعاد عنه

2019/06/13 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة جديدة من أن الذين يتناولون الكثير من اللحوم الحمراء خاصة اللحوم المصنعة مثل البرغر والنقانق، هم الأكثر عرضة للموت المبكر.

ووجد الباحثون أن تقليل

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