الكشف عن جنسيات العاملين بالناقلات المستهدفة في بحر عُمان

2019/06/13 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إنقاذ 11 من مواطنيها بعد استهداف ناقلتي النفط في مياه بحر عُمان، ونقلهم جميعاً إلى ميناء جاسك جنوبي إيران، ضمن 44

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