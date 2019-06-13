وسائل إعلام: إصابة مبنى في مستوطنة إسرائيلية بصاروخ

2019/06/13 | 21:36

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بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن صاروخاً سقط على مستوطنة "سيدروت&q...





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