الحشد الشعبي يدشن انموذج دبابة

2019/06/13 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الحشد في بيان تلقت الغدير، نسخة منه، إن "اللواء 26 بالحشد الشعبي دشن، اليوم الخميس، انموذج دبابة "الكفيل" بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة"، مؤكداً أنها من "بين الأحدث تقنية في الوقت الحاضر".ونقل البيان عن المشرف على اللواء 26 ميثم الزيدي، قوله، إن "مشروعنا اليوم الذي نحن في صدده هو تطوير دبّابة متهالكة صُنعت في عام 1946م، لتُجرى عليها تحسينات وتطويرات لتكون دبّابة تنافس قريناتها، فهناك من كان يعتقد أنّ هذا حلم لن يتحقق، ولكن أكملنا المسير في هذا المشروع إيماناً منا بما نملكه من خبرات وإمكانيات".وأضاف الزيدي، أن "هذه الدبّابة أصبحت بعد التطوير تملك مدى الرصد والاستطلاع الأحدث في الشرق الأوسط، حيث يصل المدى إلى (14 كم)".

انتهى.ص.هـ.ح.

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