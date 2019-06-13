خلية الإعلام الامني: القبض على متهمين بجمع الأتاوات لداعش في ديالى

2019/06/13 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة امنية، القبض على متهمين أثنين بجمع الأتاوات لعصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الامني، ان "قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على متهمين اثنين في منطقتي قره تبه والگاطون ببعقوبة يقومان بحرق المحاصيل الزراعية وتهديد المزارعين بإسم عصابات داعش الإرهابية لغرض دفع فدية مالية {إتاوات}".

وأضاف ان "عملية إلقاء القبض تمت إستناداً لتدوين أقوال مزارعين اثنين من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى".

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