النائب حسن فدعم: الأمن خط أحمر وأي إخفاق سنحاسب الحكومة

2019/06/13 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد النائب عن كتلة الحكمة، حسن فدعم، الامن "خط احمر"، فيما حذر الحكومة "بمحاسبتها" في حال حصول أي اخفاق امني.

وقال فدعم انه"من يحاول اعادتنا الى المربع الأول فهو إرهابي، خرجنا من ازمة كبيرة اسمها الإرهاب وانعدام الامن ومن اهم الإنجازات السابقة كانت ذلك".

وأضاف"لا يمكن ان نسمح بعودة الإرهاب مرة ثانية او الجرائم او القتل، وحماية الشعب العراقي من اهم وظائف الحكومة"؛ لكنه حذر ان" وجدنا تقصيراً في ذلكم سنحاسبها، فلامن خط احمر لا نقبل المساس به".

وأشار فدعم"طرح بعض النواب ملف المفقودين كون هناك اعداد كبيرة من العراقيين فقدوا اثناء المعارك العسكرية وقبلها، وعليه يجب ان يسوى من الناحية القانونية وتوفير حقوق كاملة لهم".ا

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